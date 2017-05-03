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Лиссабон, 3 мая. Знаменитый футболист Криштиану Роналду, которого называют лучшим бомбардиром в истории сборной Португалии, в интервью признался, что на самом деле он обычный человек. Также Роналду раскрыл секрет своего успеха, сообщает The Independent.

«Когда сочетаешь самоотверженность и упорный труд — все происходит само собой», — рассказал о себе 32-летний Роналду. По его собственному признанию, Роналду считает себя счастливым и удачливым человеком.

Ранее все мировые спортивные СМИ рассказали о том, как благодаря хет-трику Криштиану Роналду мадридский «Реал» разгромил «Атлетико» со счетом полуфинале Лиги чемпионов.

Уже в июне Криштиану Роналду и вся сборная Португалии по футболу приедет в Россию, чтобы принять участие в Кубке конфедераций. Это знаменательное событие состоится уже в июне. И спортсмены, и поклонники футбола ждут Кубок конфедераций с нетерпением.