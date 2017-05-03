Россия и Китай могут спасти мир от ядерной войны с КНДР

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Москва, 3 мая. Тандем России и Китая может стать ключевым в решении конфликта КНДР и США. Такое мнение в среду высказал политолог Виктор Пироженко.

По его словам, Вашингтон не понимает, что КНДР боится повторить судьбу Ирака и Ливии, где США уже организовывали государственные перевороты. Однако Россия и Китай придерживаются политики дипломатического урегулирования северокорейской проблемы.

«В этой ситуации перед РФ и КНР стоит задача совместными усилиями вовлечь США в мирное решение ядерной проблемы КНДР. Успешное взаимодействие Москвы и Пекина на данном треке поможет выработать принципиальную модель мирного урегулирования», — пишет Пироженко на страницах газеты «Известия».