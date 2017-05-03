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Украина
Плита от декоммунизированного памятника Ленину раздавила ребенка на Украине

Плита от декоммунизированного памятника Ленину раздавила ребенка на Украине

19:23  3 Мая 2017
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Плита от декоммунизированного памятника Ленину раздавила ребенка на Украине

Киев, 3 мая. Сотрудники правоохранительных органов Украины выясняют обстоятельства гибели 13-летнего мальчика в Ровенской области. Об этом журналистам сообщили представители Нацполиции страны.

Инцидент произошел в населенном пункте Городец. Согласно предварительным данным, на ребенка упала бетонная плита от снесенного памятника вождю мирового пролетариата Владимиру Ленину.

Напомним, ранее мэр Днепра Борис Филатов раскритиковал процесс декоммунизации на Украине и встал на защиту монумента с аллегорическим изображением революции в виде женщины.

Алексей Громов
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