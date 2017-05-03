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Общество
Дворкович объяснил, почему променял портфель министра на рюкзак

Дворкович объяснил, почему променял портфель министра на рюкзак

19:05  3 Мая 2017
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Дворкович объяснил, почему променял портфель министра на рюкзак

Москва, 3 мая. Вице-премьер России Аркадий Дворкович часто ходит на переговоры с рюкзаком, а не с портфелем, как другие чиновники, поскольку первый намного удобней.

Представителя российского правительства Аркадия Дворковича журналисты заметили с рюкзаком, а не с традиционным для министров портфелем. По словам вице-премьера, это не вопрос моды, а вопрос удобства. «Но я не всегда его ношу», — прокомментировал Дворкович свой аксессуар, его слова приводит Life.​

Ирина Селезнева
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