Песков раскрыл детали переговоров Путина и Эрдогана о поставках С-400

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Сочи, 3 мая. Президент России Владимир Путин обсудил в ходе переговоров в Сочи с президентом Турции Реджепом Эрдоганом вопрос о поставках зенитно-ракетного комплекса С-400. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Тема затрагивалась, как и другие вопросы, связанные с военно-техническим сотрудническом. Обсуждение шло в позитивном ключе», — сказал Песков.

Стоит отметить, что ранее Анкара призвала НАТО отнестись с пониманием к возможности закупки С-400 у России. Как пояснил глава Минобороны Турции Фикри Ышык, Североатлантический альянс не смог предоставить Анкаре западный аналог российского ЗРК, который мог бы сравниться с С-400 по соотношению цена-качество.