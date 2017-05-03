Росавиация отзовет предупреждение о возможном запрете чартеров в Турцию

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Сочи, 3 мая. Росавиация в ближайшее время отзовет телеграмму о возможной отмене чартенрных рейсов в Турцию. Об этом в среду заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович.

«Предупреждение будет отозвано. Мы видим, что в Турции нормализуется ситуация, риски постепенно снижаются, оно будет отозвано, но повторяю, это должно соответствовать общему фону наших отношений. Сегодня прозвучала команда президента сделать все это быстро», — отметил он.

Напомним, что в начале апреля Росавиация предупредила авиакомпании о возможной приостановке чартерных рейсов в Турцию из-за политических противоречий.