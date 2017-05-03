Орбитальная свалка: насколько опасен космический мусор для земных ракет

В закладки

Скопировать

Общее количество космического мусора на околоземной орбите увеличилось почти на 500 объектов в 2017 году, сообщается в ежеквартальном отчете NASA. Пока эти объекты не очень мешают космическим кораблям, однако если тенденция сохранится, то в будущем мы просто перестанем летать в космос, сообщил корреспонденту Федерального агентства новостей российский астроном Николай Лагин.

В отчете американского аэрокосмического агентства говорится, что большая часть новых космических объектов, которые больше никогда не принесут пользу Земле, принадлежит Соединенным Штатам Америки и составляет 289 объектов.

«Для рядового жителя Земли такое количество бесполезных объектов кажется не очень большим, однако проблема в том, что весь мусор будет болтаться вокруг планеты достаточно долгое время. Конечно, все зависит от высоты орбиты, и чем она выше, тем дольше по времени будет летать объект. И все это копится, причем постоянно», — поясняет ситуацию эксперт.

С начала года на околоземной орбите появился 471 новый объект, однако их общее количество составляет 18347. Причем из этого числа 4434 единицы — пока еще действующие и вышедшие из строя спутники, 13913 объектов — ступени ракет, разгонные блоки и обломки космической техники.

«А это уже довольно большие числа. Более того, нужно учитывать, что это большие космические тела, которые могут сталкиваться друг с другом, разваливаться на части и вызывать цепную реакцию разрушений. Но такого, как было в фильме «Гравитация», точно не будет. Хотя сам по себе объект на космических скоростях представляет очень большую опасность для космонавтов. А как мы помним, космос — очень опасная и вредная для человека среда, и это при том, что стенки той же Международной космической станции не толще пяти сантиметров. Так что да, опасность есть», — продолжает российский ученый.

Действительно, ранее научный обозреватель телеканала «Культура» Александр Галкин отмечал, что в перспективе ситуация будет ухудшаться, и к 2055 году вокруг Земли образуется большая сфера космического мусора, который будет препятствовать прохождению сигналов с Земли и обратно, так как сами обломки летают несколько ниже, чем геостационарные спутники.

«Орбитальная спутниковая группировка используются для передачи телевизионного, радиосигнала, связи и всего прочего, и если образуется мусорный экран, а он образуется уже сейчас, то это грозит тем, что у нас не будет связи и придется принимать какие-то радикальные меры», — пояснил популяризатор науки.

Под радикальными мерами специалист подразумевает использование космического паруса, который может быть запущен на орбиту. Помещенный в космос, он может тормозить любой магнитный или немагнитный мусор, увеличивать его вес и сбрасывать в плотные слои атмосферы. В свою очередь представители NASA напоминают, что наибольшее количество космического мусора принадлежит России — это 6501 объект. Далее следуют Соединенные Штаты, которые запустили на орбиту 6017 бесполезных объектов. Третье место принадлежит Китаю, у которого снизилось количество космического мусора с 3806 объектов до 3801.

«Нет ничего удивительного в том, что наибольшее количество мусора принадлежит нам, потому что Российская Федерация уже очень давно является лидером по космическим запускам. Те же космонавты и астронавты, работающие на МКС, летают нашими «Союзами». Именно мы выводим наибольшее количество грузов для станции», — подчеркивает Лагин.

Остальные космические страны практически не повлияли на засорение околоземной орбиты. Франции принадлежит 532 объекта, Японии — 256, Индии — 192, Европейскому космическому агентству — 134, и другим странам — 914.

Напомним, ранее принадлежащий JAXA (Японское агентство аэрокосмических исследований — прим. ФАН) грузовой космический корабль «Конотори-6», который в начале февраля был запущен на орбиту для сбора космического мусора, не смог выполнить поставленную перед ним задачу. Система корабля просто не смогла выдать необходимое напряжение на специальный трос, который должен был затормозить и спустить с орбиты космический хлам.

В ЦНИИмаш сообщили, что развитие космической отрасли на Земле может остановиться через одно — два столетия, если не будет решена проблема космического мусора в околоземном пространстве.