Минобороны РФ поделилось новыми фото морского похода кота к берегам Сирии

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Москва, 3 мая. Министерство обороны России поделилось новыми фотографиями кота по кличке Сергей Иванович. Кот принимает участие в дальнем походе кораблей ВМФ России к берегам Сирии. Пост о приключениях рыжего кота появился на странице ведомства в Facebook.

«Средиземноморский поход «матроса» Сергея Ивановича», — говорится в посте в Facebook. Отмечается, что мужественный усатый моряк Сергей Иванович сейчас на борту гвардейского ракетного крейсера «Москва».

За пару дней до этого, 1 мая, Минобороны России опубликовало первый снимок отважного кота, отправившегося в поход ВМФ к берегам Сирии. Но тогда кличка рыжего питомца не называлась. Судя по всему, Сергей Иванович уже отлично вписался в коллектив, моряки смотрят на него с улыбкой и радуются его присутствию на корабле.