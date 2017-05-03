Пентагон заволновался из-за «размывания» военного преимущества перед Китаем и РФ

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Вашингтон, 3 мая. Пентагон обеспокоен «размыванием» военного доминирования США над другими странами, поскольку Россия и Китай усилили свой потенциал, заявил первый замглавы Минобороны США Боб Уорк.

США имели военное и техническое доминирование над противником с конца холодной войны, заявил представитель Пентагона Боб Уорк. По его словам, этот период насчитывал около четверти века, когда Вашингтону не бросали вызов «ни в космосе, ни в воздухе, ни на земле, ни в море».

Однако ситуация изменилась — «конкуренты приступили к развитию собственного продвинутого потенциала. Больше других тратят на эти цели две страны — Китай и Россия», — пояснил Уорк. Он добавил, что конкурирующие страны ограничивают доступ американских военных к «театрам потенциальных военных действий». Представитель Минобороны подчеркнул, что преимущество США в текущих условиях стало размываться.​