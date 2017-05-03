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Москва, 3 мая. Североатлантический альянс близок к тому, чтобы обвинить Россию во вмешательстве в выборы в «Лимпопо».

Такое заявление сделала в среду главный редактор RT Маргарита Симоньян, комментируя недавнее заявление главы Центра стратегических коммуникаций НАТО StratCom в Риге Яниса Сартса. Чиновник обвинил телеканалы RT и Sputnik в попытках повлиять на исход выборов в европейских государствах.

«Жду, когда НАТО обвинит нас во взломе выборов в Лимпопо. И ведь обвинит!» — цитирует Симоньян RT на русском.

Напомним, что ранее российские пранкеры Вован и Лексус разыграли сенатора США Максин Уотерс, попросив ее прокомментировать вмешательство российских хакеров в выборы Лимпопо (река в Южной Африке).