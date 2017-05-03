В России могут ввести сбор с госкомпаний за покупку иностранного ПО

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Москва, 3 мая. Минкомсвязи предлагает обязать госкомпании при покупке зарубежного программного обеспечения выплачивать компенсацию Фонду развития IT при наличии аналогичного продукта от отечественных производителей. Об этом заявил глава ведомства Николай Никифоров.

«Такой компенсационный платеж должен составлять около 5%. Купил на 100 миллионов рублей зарубежного ПО, будь добр пять миллионов рублей перечислить в фонд развития IT», — сказал Никифоров, отметив, что данная идея обсуждается.

Он также напомнил, в настоящее время государственные компании законодательно не обязаны закупать продукты из реестра отечественного ПО, такая обязанность есть только у госорганов.