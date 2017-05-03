Главным фаворитом «Евровидения» букмекеры назвали юного москвича Костова

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Москва, 3 мая. Одним из главных фаворитов на песенном конкурсе «Евровидение-2017» в Киеве по мнению букмекеров является коренной москвич Кристиан Костов, представляющий Болгарию.

Музыкальную карьеру фаворит «Евровидения -2017» Кристиан Костов начинал в российской столице в студии «Непоседы». Участник от Болгарии также засветился в шоу Первого канала «Голос. Дети» в 2013 году. Известно, что шансы на победу в песенном конкурсе Костова повысились после запрета СБУ на въезд в страну участницы из России Юлии Самойловой.

По мнению букмекеров, конкурсант от Болгарии может получить часть голосов русскоговорящего населения Европы. А вот у участников от Украины — группы O.Torvald шансы на победу небольшие, на них ставят в последнюю очередь.​