Профсоюзный центр назвал обгоревшего в Париже полицейского «жареным цыпленком»

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Париж, 3 мая. Национальный профсоюзный центр Франции «Всеобщая конфедерация труда Франции» оказался в центре скандала после того, как в одном из твитов назвал «жареным цыпленком» полицейского, который получил ожоги во время разгона беспорядков в Париже 1 мая.

Реакция не заставила себя ждать. Полиция выпустила заявление, в котором осудила «полный ненависти твит» ВКТ и выразила сомнение в том, что профсоюзный центр действительно разделяет идеалы свободы, равенства и братства.

Вскоре скандальный твит был удален, а вместо него появилось новое сообщение, в котором высказывались слова поддержки пострадавшему.

«Страшная картина. Враг — не полиция, полиция тоже является жертвой этой неравной системы. Поддерживаем пострадавшего коллегу», — отметили в ВКТ.

Напомним, что в результате беспорядков во время демонстрация 1 мая пострадали шесть полицейских в Париже, один получил серьезные ранения в результате попадания бутылки с зажигательной смесью, пишет французский портал 20 minutes