Сирия сегодня: в Астане достигнут консенсус, артиллерия громит террористов в Хаме

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Сирия, 3 мая. Спецназ САР совершил вылазку в тыл боевиков в Восточной Гуте. Артиллерия громит позиции террористов в провинции Хама. Консенсус по трем из четырех зон снятия напряжения достигнут в Астане. Сирийские школьники сдают итоговые экзамены. Последние новости Сирии — в материале Федерального агентства новостей.

В тылу врага

Подразделения Сирийской Арабской Армии (САА) провели спецоперацию в тылу противника в провинции Дамаск, сообщает новостное агентство Al-Masdar. Сегодня под покровом ночи сирийский спецназ перебрался через укрепленные позиции боевиков «Джейш аль-Ислам» (коалиция джихадистов, принадлежащая к радикальному крылу так называемой вооруженной оппозиции) в оазисе Восточная Гута. Оказавшись в тылу противника, спецназовцы атаковали командный центр, линии снабжения и коммуникации антиправительственных сил.

Артподготовка в Хаме

Артиллерийские подразделения сирийской армии начали массированный обстрел позиций запрещенной в России террористической группировки «Хайят Тахрир аль-Шам» в населенном пункте Эль-Латамна (Al-Latamneh) в провинции Хама.

С конца апреля 2017 года правительственные войска отбили назад у террористов три населенных пункта в провинции Хама. Сейчас линия фронта на севере региона остается сравнительно неизменной. Тем не менее, учитывая число переброшенных в регион военнослужащих и активную артподготовку, можно ожидать, что операция по окончательному освобождению провинции Хама начнется в ближайшие дни.

Хороший результат в Астане

Дискуссия, развернувшаяся вокруг российского предложения о создании в Сирии четырех зон безопасности, стала основным событием первого дня переговоров в Астане. Напомним, что четвертый раунд межсирийских переговоров в «астанинском формате» стартовал сегодня. Россия предлагает создать зоны безопасности в провинции Идлиб, к северу от сирийского города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны. Согласно министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу, по трем из четырех зон снижения напряженности уже был достигнут консенсус.

Представители вооруженной оппозиции подтвердили прессе, что российский проект зон безопасности в Сирии допускает отправку военных стран-гарантов для наблюдения за режимом прекращения боевых действий. С другой стороны, не снята со стола переговоров и возможность отправки в Сирии международного контингента. Потенциально, гарнизон для наблюдения за порядком в зонах безопасности могут предоставить Алжир, Объединенные Арабские Эмираты, Египет, страны БРИКС и ОДКБ.

«Все эти документы в работе, надеемся на хороший результат. Завтра на пленарном заседании будут подведены итоги этого раунда», — отмечает директор департамента Азии и Африки МИД Казахстана Айдарбек Туматов.

Интересно, что вчера тема создания в Сирии зон безопасности уже подымалась в ходе телефонного разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Также поднимался данный вопрос и во время встречи президента Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Итоговый экзамен

Пока дипломаты ломают перья за столом переговоров в Астане, война в Сирии продолжается. Институты гражданского общества, впрочем, также продолжают свою работу там, где это возможно. Сегодня утром порядка трех миллионов сирийских школьников с первого по шестой класс начали сдавать итоговые тестовые экзамены за 2016–17 учебный год, сообщает SANA.

Министр просвещения Сирийской Арабской Республики Газван Аль-Ваз отметил, что даже в условиях гражданского конфликта правительство постаралось создать для школьников самые благоприятные условия для успешной сдачи экзамена и перехода в следующий класс. Одно то, что нормальный учебный процесс продолжается на территории многострадальной страны, демонстрирует силу воли и решимость сирийцев. Они желают, чтобы у их детей было лучшее будущее. Сверх того, министр пожелал школьникам младших классов успехов в этот важный для них день и призвал сирийских учителей быть объективными в выставлении оценок.