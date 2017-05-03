Инсталляция с письмами войны «Слово и слава» открылась ко Дню Победы в Петербурге

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Санкт-Петербург, 3 мая. Петербург готовит свои улицы и площади к празднованию Дня Победы не только традиционными украшениями, плакатами и растяжками. Около Центрального выставочного зала «Манеж» на улице Якубовича в среду, 3 мая, открылась уличная инсталляция графического дизайнера Владимира Королькова «Слова и слава». На открытии побывал корреспондент Федерального агентства новостей.

Знакомые каждой советской семье письма с фронта из военных «треугольников» раскрыты, прочитаны, пережиты, распечатаны и вывешены под петербургский ветер. Письма отца из личного архива своей семьи для проекта предоставил петербургский фотограф Александр Гронский, а графический дизайнер Владимир Корольков бережно подыскал им форму – прозрачные листы и черные слова писем, просвечивающий сквозь военные послания Манеж, стилизованные под заградительные противотанковые «ежи» красные деревянные конструкции-крепежи.

«Я хотел отойти от рам, не хотел прямолинейности, понятности. Этих писем почти нет, это отзвук времени, мираж. Мне не хотелось ни в коем случае фанфаронства, излишнего пафоса, парадности, – говорит Владимир Корольков. – Это скорее личная история, для личного же восприятия».

В 2010 году первая версия проекта впервые выставлялась на Елагином острове в Петербурге, полтора месяца петербуржцы оставляли художнику благодарности в книге отзывов и прямо на деревянных «ежах». «Я боялся вандализма и был изумлен тем, что только под конец, когда уже исписали все деревяшки, была пара безобразий, – рассказывает автор. – Как-то оно действует на людей: реакция здоровая. Писали «спасибо» за выставку, дедам, тем, кто выжил и тем, кто погиб – в основном, оставляли благодарности. Или «мы здесь были с Дашей, Даша классная», – и это тоже совпадает с тем, ради чего была завоевана Победа – жизнь же продолжается».

Инсталляция Владимира Королькова простоит на Исаакиевской площади полтора месяца, если выдержит суровую петербургскую погоду.