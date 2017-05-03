Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Эрдоган пригласил Путина на саммит организации Черноморского сотрудничества

Эрдоган пригласил Путина на саммит организации Черноморского сотрудничества

18:25  3 Мая 2017
222

Эрдоган пригласил Путина на саммит организации Черноморского сотрудничества

Сочи, 3 мая. Президент Турции Реджеп Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина посетить саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), который состоится 22 мая в Стамбуле.

«Я хочу пригласить господина Путина на саммит по случаю 25-й годовщины Организации Черноморского экономического сотрудничества, который будет проходить 22 мая этого года в Стамбуле», — сообщил Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

Владимир Путин принял приглашение президента Турции, отметив, что российская делегация будет представлена на саммите ОЧЭС на достойном уровне.

#путин
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров