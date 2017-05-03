Эрдоган пригласил Путина на саммит организации Черноморского сотрудничества

Сочи, 3 мая. Президент Турции Реджеп Эрдоган пригласил президента России Владимира Путина посетить саммит Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), который состоится 22 мая в Стамбуле.

«Я хочу пригласить господина Путина на саммит по случаю 25-й годовщины Организации Черноморского экономического сотрудничества, который будет проходить 22 мая этого года в Стамбуле», — сообщил Эрдоган в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.