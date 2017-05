Евровидение-2017: когда и где смотреть, скандалы, судьба Самойловой, кто победит, «украденный» Крым

В закладки

Приближается знаменитый песенный конкурс «Евровидение», который в 2017 году на беду всем проходит в Киеве. Украинские организаторы не стесняются грубо вмешивать в искусство политику, что уже привело к невозможности для России участвовать в «Евровидении-2017», а также к отказу российских телеканалов транслировать конкурс.

Когда и где состоится конкурс «Евровидение-2017»

62-й международный песенный конкурс «Евровидение» пройдет в Киеве с 9 по 13 мая.

Первый полуфинал состоится 9 мая, что некоторым российским депутатам кажется сознательным издевательством над Праздником Победы. Отметим, в Киеве все громче раздаются голоса, чтобы вообще официально запретить празднование Дня Победы 9 мая, перенеся все торжества на 8 мая, как это принято на Западе. В этом случае 9 мая перестанет быть на Украине выходным днем.

Второй полуфинал «Евровидения» состоятся 11 мая, финал конкурса пройдет 13 мая.

Где смотреть «Евровидение-2017» в России

Российское телевидение отказалось транслировать конкурс, поскольку российской исполнительнице Юлии Самойловой под предлогом того, что она выступала в Крыму в 2015 году, запрещен въезд на Украину сроком на три года. Украина до сих пор отказывается признать свершившийся факт воссоединения Крыма с Россией в результате свободного волеизъявления жителей полуострова.

Поэтому смотреть конкурс, который в России чрезвычайно популярен, россиянам придется в Интернете или по спутниковому телевидению. Для тех, кто не знает английский, вероятно, удобнее всего это будет делать на украинских телеканалах. Но оптимальный вариант — официальный сайт «Евровидения-2017».

Члены жюри «Евровидения-2017»

Организаторы «Евровидения-2017» обнародовали имена членов международного жюри от каждой страны-участницы.

В частности, от Украины конкурс будут судить поэт Юрий Рыбчинский, призер конкурса «Детское Евровидение-2013» София Тарасова, композитор Сергей Грачев, продюсер Яна Прядко и журналист Серж Гагарин.

Напомним, от жюри зависит половина баллов, которые выставляются участникам конкурса, вторую половину дают телезрители. Как известно, именно голоса членов жюри в прошлом году обеспечили победу украинской исполнительнице Джамале.

Кто победит на «Евровидении-2017»

Букмекеры уже назвали фаворитов «Евровидения-2017», список которых появился на сайте Eurovisionworld. Пока наиболее вероятным победителем считается итальянец Франческо Габбани с композицией Occidentaliʼs Karmа.

Второе место букмекеры отдают Болгарии, которую будет представлять россйско-болгарский исполнитель Кристиан Костов с песней Beautiful Mess.

«Бронзу» прочат шведу Робину Бенгтсону с песней I Can not Go On.

Жюри высоко оценило исполнительницу из Армении Арцвик Арутюнян и ее композицию Fly with me, однако букмекеры отдают ей лишь шестое место.

Украина, которую представляет группа O.Torvald, по мнению букмекеров, может смело претендовать на 23 место.

Украина «украла» Крым и другие казусы

Скандалы вокруг «Евровидения» не утихают и за несколько дней до начала конкурса. Так, Украина в промо-ролике к «Евровидению» использовала, в том числе, кадры из Крыма, который с 2014 года является территорией России (знаменитое «Ласточкино гнездо»).

В 30-секундном ролике под названием Come to Ukraine to celebrate diversity («Приезжайте на Украину праздновать разнообразие») показаны кадры из Киева, Карпат и Крыма.

Также за неделю до начала конкурса вандалы испортили надпись Eurovision, которая установлена возле Международного выставочного центра в Киеве, где пройдет песенный конкурс.

В соцсетях появились фотографии с изуродованной надписью Eurovision, в которой уже не хватает буквы «n». Пользователи, комментируя фотографии, высказывают предположение, что к началу конкурса букв в надписи не останется вообще.

Будет ли Самойлова участвовать в «Евровидении-2018»

Руководитель Первого канала Константин Эрнст утверждает, что да. Тем более, что, похоже, на будущий год Украине принимать конкурс не светит — и исполнители слабоваты, и все уже порядком подустали от «экстравагантностей» Киева.

Но есть одна загвоздка — страна, которая не показывает конкурс в прямом эфире, как в этом году вынуждена сделать Россия, лишается права выставлять участника на следующий год. Правда, Эрнст, по его словам, уверен, что ему удастся убедить руководство «Евровидения», что в связи со скандальным недопущением нашей участницы в этом году такого рода санкции против РФ применяться не должны. Что ж, поживем — увидим. Разбор полетов состоится уже после завершения конкурса.