ВКС РФ проведут учения по предупреждению о ракетном нападении

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Москва, 3 мая. В 2017 году Воздушно-космические силы Российской Федерации проведут командно-штабные учения по предупреждению о ракетном нападении. Об этом в среду сообщили официальные представители министерства обороны страны.

Учения пройдут под руководством главнокомандующего ВКС РФ Виктора Бондарева.

«Пройдет командно-штабное учение по управлению орбитальной группировкой в ходе предупреждения о ракетном нападении и информационного обеспечения Вооруженных сил России», — отметили в ведомстве.

Напомним, ранее стало известно о том, что США провели испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III.