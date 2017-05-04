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Новости Сирии
Сирия: спецназ САА провел операцию в тылу боевиков в Восточной Гуте

Сирия: спецназ САА провел операцию в тылу боевиков в Восточной Гуте

10:11  4 Мая 2017
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Сирия: спецназ САА провел операцию в тылу боевиков в Восточной Гуте

Дамаск, 4 мая. Элитное подразделение сирийской армии уничтожило базу джихадистов в провинции Дамаск.

Армейские спецназовцы провели дерзкую операцию в тылу одной из исламистских группировок. Пробравшись в тыл противника, они установили несколько мин около школы Аль-Рихан, которую боевики используют как базу. На фугасах подорвался конвой джихадистов, несколько боевиков погибли, другие получили ранения.

Сирия: спецназ САА провел операцию в тылу боевиков в Восточной Гуте

Дождавшись прибытия подкрепления, спецназ атаковал еще одну группу террористов и практически полностью ее уничтожил. После диверсии сирийские военные вновь перешли линию фронта и вернулись в свое расположение.

Алексей Громов
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