ИГИЛ снова применило химоружие в Мосуле

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Мосул, 3 мая. Источники в Ираке сообщают, что «Исламское государство»* вновь применило химическое оружие против военных и гражданских лиц.

Источник отмечает, что это уже восьмой случай применения боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) химического оружия. Боеприпас, начиненный, предположительно, горчичным газом, был использован террористами в юго-западной части Мосула, когда иракские войска вошли в район, чтобы вывести мирных жителей.

Ранее сообщалось, что несколькими днями ранее в провинции Ниневия силы безопасности арестовали группу джихадистов, которые планировали применить химическое оружие против военнослужащих Ирака. Было изъято большое количество отравляющих веществ.

* Организация запрещена на территории РФ.