Борьба с ИГ в Сирии продолжится, несмотря на создание зон безопасности — Путин

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Сочи, 3 мая. Борьба с «Исламским государством»*, «Джебхат ан-Нусрой» и другими террористическими группировками не прекратится с введением в Сирии зон безопасности. Об этом заявил в среду президент России Владимир Путин по итогам встречи со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

При этом он подчеркнул, что на всех остальных участниках конфликта, которые не входят в число террористов, зоны безопасности скажутся благоприятно, поскольку будут способствовать режиму прекращения огня.

«Один из способов закрепления режима прекращения огня — это создание зон безопасности или зон деэскалации», — сказал Путин.

Напомним, что террористические группировки «Исламское государство» (ДАИШ) и «Джебхат ан-Нусра» официально запрещены в России.

* Организация запрещена на территории РФ.