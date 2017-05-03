Путин назвал условие для введения безвизового режима с Турцией

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Сочи, 3 мая. Россия готова смягчить визовый режим для отдельных категорий турецких граждан, но в целом необходимо улучшить взаимодействие спецслужб двух стран, заявил российский президент Владимир Путин.

России и Турции необходимо повысить взаимодействие на уровне спецслужб в связи с террористической угрозой, заявил президент РФ Владимир Путин. Таким образом он ответил на вопрос о либерализации визового режима для граждан Турции. «Но мы понимаем, что есть категория граждан Турции, которые постоянно бывают по делам службы в России и для них мы готовы ввести особый, гораздо более либеральный режим, чем для всех остальных граждан, посещающих нашу страну», — пояснил глава государства.

Путин сказал, что внешнеполитические ведомства РФ и Турции должны обменяться соответствующими списками. «Мы к такому решению готовы», -резюмировал российский лидер по итогам встречи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом.