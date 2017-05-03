Склад загорелся на востоке Москвы

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Москва, 3 мая. Спасатели пытаются потушить пожар на складе в восточной части Москвы. Об этом журналистам в среду рассказали представители столичного управления МЧС Российской Федерации.

Инцидент произошел в районе улицы Буракова.

«По предварительной информации, происходит пожар в складском здании», — отметил источник RT.

Напомним, ранее стало известно о том, что на юго-западе российской столицы спасатели ликвидировали возгорание на складе с картоном. Как отметили пожарные, огонь вспыхнул после взрыва газового баллона.