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Происшествия
Склад загорелся на востоке Москвы

Склад загорелся на востоке Москвы

18:24  3 Мая 2017
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Склад загорелся на востоке Москвы

Москва, 3 мая. Спасатели пытаются потушить пожар на складе в восточной части Москвы. Об этом журналистам в среду рассказали представители столичного управления МЧС Российской Федерации.

Инцидент произошел в районе улицы Буракова.

«По предварительной информации, происходит пожар в складском здании», — отметил источник RT.

Напомним, ранее стало известно о том, что на юго-западе российской столицы спасатели ликвидировали возгорание на складе с картоном. Как отметили пожарные, огонь вспыхнул после взрыва газового баллона.

Алексей Громов
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