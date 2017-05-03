Шойгу: Россия и США продолжают контакты для безопасности полетов ВКС РФ в Сирии

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Сочи, 3 мая. Россия и США продолжают поддерживать контакты по Сирии, чтобы обеспечить безопасность пилотов ВКС РФ. Об этом заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

«Там настолько тесно, что мы не можем не работать, поэтому у нас контакты на рабочем уровне были, так и продолжают быть. В первую очередь опираемся на то, что нам необходима безопасность наших пилотов», — подчеркнул Шойгу.

Накануне президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которых лидеры двух стран обсудили создание зон безопасности в Сирии.