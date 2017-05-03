Сирия новости 3 мая 19.30: война между исламистами в Восточной Гуте унесла 150 жизней, ИГ проводит контрнаступление в Ракке

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Сирия, 3 мая. Почти 150 человек погибли в ходе конфликта между исламистскими группировками в Восточной Гуте Дамаска. ИГ* проводит контрнаступление на позиции «Демократических сил Сирии» (SDF)****, пытаясь сохранить контроль над городом Ат-Табка к западу от Ракки. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нейтрализовала группу исламистов в Восточной Гуте Дамаска, ликвидировала шесть боевиков ИГ в селении Умм Сихридж к востоку от Хомса, понесла потери в Курдских горах к северу от Латакии и к востоку от Пальмиры, возобновила воздушные операции в провинции Идлиб.

«Организация освобождения Леванта» («Джебхат ан-Нусра»): несет потери в ходе боев с радикалами «Джейш аль-Ислам»****** в Восточной Гуте Дамаска, упорно продолжает наступление в ключевом квартале города Даръа.

«Исламское государство»*: уничтожило танк сирийской армии к востоку от Пальмиры, начало контрнаступление на позиции SDF в попытке сохранить контроль над городом Ат-Табка в провинции Ракка, по неподтвержденным данным, ведет переговоры с курдами о выводе боевиков из Ат-Табки.

Свободная сирийская армия (ССА)**: уничтожила автомобиль правительственных войск на севере провинции Латакия.

Курды: остановили наступление ИГ в районе селения Ас-Сафсафа к востоку от Ат-Табки.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска продолжается кровопролитный конфликт между сформировавшейся вокруг группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»*** коалицией «Хаят Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта») и союзным ей формированием «Файлак ар-Рахман» с одной стороны и группировкой «Джейш аль-Ислам» с другой.

По данным информационного портала Damascus Now, боевики «Джейш аль-Ислам» в ходе контрнаступления вернули себе контроль над селением Бейт Сава. Десятки исламистов «Организации освобождения Леванта» и «Файлак ар-Рахман» попали в плен. В ходе столкновений стороны применяли тяжелую технику.

Одновременно с этим радикалы «Джейш аль-Ислам» постепенно отступают в ходе уличных боев в городе Арбин. В окрестностях населенного пункта были обнаружены тела пяти казненных боевиков «Организации освобождения Леванта».

Базирующийся в Великобритании «Сирийский наблюдательный пункт за правами человека» (SOHR) сообщил, что число жертв конфликта достигло 146 человек, в их числе 133 боевика (50 из них – из «Джейш аль-Ислам»), и 13 мирных жителей. В частности, в ходе столкновений погибли четыре высокопоставленных полевых командира (по одному из «Джейш аль-Ислам» и «Организации освобождения Леванта» и два из «Файлак ар-Рахман»).

Полевой командир группировки «Батальон Абу Убейды Аль-Джарраха» (одного из подразделений «Файлак ар-Рахман») Абу Мухаммад Курди, в свою очередь, объявил на своей странице в Twitter о переходе на сторону «Джейш аль-Ислам», призвав всех боевиков в Восточной Гуте последовать его примеру.

Конфликт между исламистскими группировками напрямую отразился на ситуации в восточных предместьях Дамаска. Представители сирийского командования заявляют, что в ближайшие дни квартал Аль-Кабун будет освобожден от радикалов.

Информационный портал F.S.N.N. сообщил, что правительственные войска уничтожили с помощью дистанционно управляемых взрывных устройств группу боевиков в районе населенного пункта Ар-Рейхан в Восточной Гуте. Исламисты пытались отбить тела погибших «товарищей по оружию», однако были вынуждены отступить, оказавшись под шквальным огнем противника.

Провинция Латакия

Обстановка в северной части провинции Латакия остается напряженной. Боевики «Свободной сирийской армии» уничтожили автомобиль с боеприпасами правительственных войск в Курдских горах.

NE #Latakia: Free Idlib Army blew up with a #TOW a pick-up with ammo, killing pro-Assad (said #Iran|ians) in Jebal Al-Akrad. pic.twitter.com/CCs9P7Cu0z — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) May 3, 2017

В ответ силы Башара Асада нанесли массированные удары по огневым точкам радикалов в Курдских и Туркменских горах. Об этом сообщают активисты.

Напомним, что засевшие в горных районах боевики упорно отказываются сложить оружие и периодически обстреливают позиции сирийской армии на территории одного из наиболее мирных регионов Сирии.

Провинция Хомс

Правительственные войска продолжают кампанию против ИГ в восточной части провинции Хомс.

Развивая преимущество, полученное после освобождения от террористов горной гряды Аш-Шумария, сирийская армия провела еще одну успешную операцию в районе. Силы Башара Асада нанесли точечные удары по огневым точкам и оборонительным позициям боевиков в селении Умм Сихридж. В результате был уничтожен оснащенный тяжелым пулеметом автомобиль с шестью радикалами и ракетная установка. Об этом сообщило сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

Куда более напряженной остается обстановка к востоку от освобожденной Пальмиры. Подконтрольные ИГ СМИ опубликовали видео, на котором запечатлено уничтожение танка сирийской армии в районе Ат-Талила.

Необходимо напомнить, что накануне террористы в ходе неожиданного контрнаступления захватили несколько КПП правительственных войск в районе элеваторов. В руках радикалов оказались тяжелый пулемет, ракетная установка и легкое стрелковое оружие САА. После нескольких часов боев продвижение экстремистов было остановлено.

Провинция Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре продолжаются затяжные бои между сирийской армией и ИГ. По данным активистов, боевая авиация наносит удары по позициям террористов в районе кладбища и в окрестностях базы батальона «Джунейд».

Информационный портал DeirEzzor24 сообщает, что в квартале Аль-Хвеика радикалы арестовали трех мирных жителей, женщину и двух мужчин, которые «не соблюдали установленные Шариатом нормы одежды».

Провинция Даръа

В городе Даръа продолжаются военные действия между сирийской армией и незаконными вооруженными формированиями. Пытаясь сдержать наступление «Организации освобождения Леванта» и ее союзников в ключевом квартале Аль-Маншия, силы Башара Асада наносят десятки ударов по позициям радикалов в районе Даръа аль-Балад. Тем не менее, большая часть Аль-Маншии по-прежнему остается под контролем боевиков.

Провинция Идлиб

Более чем сорокачасовая пауза в операциях ВВС Сирии и ВКС РФ в провинции Идлиб завершилась. Местные активисты сообщают в соцсетях, что боевая авиация нанесла удары по объектам незаконных вооруженных формирований в районе населенных пунктов Телль Ас и Маасран в южной части региона и близ города Джиср аш-Шугур к западу от Идлиба.

Провинция Ракка

«Демократические силы Сирии» (SDF) продолжают кампанию против ИГ в провинции Ракка. Основные военные действия разворачиваются на западе региона, где курдские формирования после 43 дней осады подавляют последние очаги сопротивления ИГ в городе Ат-Табка. Согласно заявлению пресс-центра операции «Гнев Евфрата», в ходе столкновений в ряде кварталов города, а также в располагающемся к востоку селении Аль-Мусасана были уничтожены 20 боевиков. Потери SDF не оглашались.

Информационный портал ARA News сообщает со ссылкой на источник в SDF, что прошлой ночью террористы в отчаянной попытке вернуть себе утерянные позиции начали наступление на Ас-Сафсафу с направления Ракки. В ходе боев радикалы использовали тяжелое вооружение. Ожесточенные столкновения продолжаются в четырех километрах к востоку от Ат-Табки.

По данным «Сирийского наблюдательного пункта за правами человека», «Демократические силы» ведут переговоры с ИГ о выводе террористов из Ат-Табки и с территории располагающейся в ее окрестностях стратегически важной Евфратской ГЭС, разрушение которой грозит всему региону экологической и гуманитарной катастрофой.

Провинция Хама

В северо-западной части провинции продолжаются полномасштабные военные действия между сирийской армией и незаконными вооруженными формированиями. Наступление «Тигров», элитного подразделения правительственных войск, в регионе приостановилось, обе стороны накапливают силы для дальнейшей борьбы.

Боевая авиация наносит удары по скоплениям и оборонительным позициям радикалов «Организации освобождения Леванта», «Свободной сирийской армии» и союзных им группировок в районе населенных пунктов Аль-Латамина, Кафр Зита, Лахая и Аль-Буэйда. Об этом сообщают активисты.

Командование «Джейш ан-Наср» (одного из подразделений ССА), в свою очередь, заявило, что боевики наносят удары из систем залпового огня «Град» по казармам правительственных войск и их союзников в городе Халфая.

По данным активистов, радикалы также обстреляли населенные пункты Салхаб и Ас-Сукейлабия. Данных о пострадавших не поступало.

Ситуация в других районах провинции также обострилась. К югу от Хамы исламисты «Джебхат Фатх аш-Шам» обстреливают электростанцию Аз-Зара. Объекту был нанесен материальный ущерб. Об этом сообщил информационный портал F.S.N.N.

В восточной части региона боевая авиация нанесла удары по объектам ИГ в районе селения Хаммада Омар близ города Укейрибат, крупнейшего оплота группировки в провинции. Об этом сообщили активисты.

Ирак

Турецкая артиллерия нанесла удары по горным районам провинции Дахук на севере Ирака. Согласно данным очевидцев, в результате атаки погибли или получили ранения по меньшей мере восемь человек. Дополнительных подробностей не поступало.

Напомним, что турецкие войска и авиация периодически наносят удары по приграничным районам Ирака и Сирии в рамках кампании против «Рабочей партии Курдистана» (PKK), которая входит в составленный Анкарой список террористических организаций. Тем не менее, целями турецких войск оказываются также бойцы курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), контролирующие обширные территории на севере Сирии. Причиной конфликта между сторонами является давняя вражда между Анкарой и курдскими военизированными формированиями. Турецкое правительство всеми способами пытается предотвратить появление независимого курдского государства в непосредственной близости от своих границ.

* Организация запрещена на территории РФ.