Путин: Создание зон безопасности в Сирии должно укрепить режим перемирия

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Сочи, 3 мая. Россия и Турция придерживаются позиции, что создание зон безопасности в Сирии должно поспособствовать укреплению режима перемирия на территории страны и восстановлению ее целостности. Об этом заявил сегодня президент РФ Владимир Путин.

«Мы подробно сегодня с господином президентом (Турции Реджепом Эрдоганом. — Прим. ФАН) обсуждали, мы вместе исходим из того, это наша общая позиция, что создание зон безопасности должно привести к дальнейшему умиротворению и укреплению режима прекращения огня», — заявил российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с Эрдоганом.

Глава России также назвал отсутствие кровопролития важнейшим условием для запуска диалога между сторонами конфликта в Сирии. По его мнению, этот политический процесс в итоге должен привести к восстановлению целостности САР.

Ранее Путин заявил, что военная авиация не будет действовать в пределах зон безопасности, если там будет соблюдаться режим перемирия. По словам источников в дипломатических кругах, речь может идти четырех зонах безопасности — в провинции Идлиб, к северу от города Хомс, в Восточной Гуте и на юге страны.