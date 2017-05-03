Главные новости 3 мая

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Федеральное агентство новостей публикует обзор главных новостей среды, 3 мая.

Украинские националисты и радикалы намерены сорвать проведение общественной акции «Бессмертный полк» 9 мая в Киеве. «Смертный полк»: украинские националисты готовят в Киеве провокацию на 9 Мая.

Американские ученые утверждают, что корица не только помогает достичь стройной фигуры, но и обладает омолаживающими свойствами. Более того, употребление этой специи продлевает жизнь. Ученые назвали специю, продлевающую жизнь и помогающую похудеть.

«Какая ты одесситка? В Одессе так не говорят про земляков! И, кстати, здесь говорят по-русски!» - возмутились горожане. Одесситы разоблачили провокацию украинского ТВ: «В Одессе говорят по-русски!».

Выходу бизнеса из тени может поспособствовать введение ограничения на выезд из страны. Такого мнения придерживается председатель комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский. Сенатор предложил новый способ борьбы с теневой экономикой в России.

Под Пальмирой в провинции Хомс продолжаются бои между армией правительства Сирии и террористами «Исламского государства»*, в Хаме погиб капитан подразделения «Тигров». Сирия новости 3 мая 07.00: ИГ* наступает на позиции САА под Пальмирой, в Хаме погиб капитан подразделения «Тигров».

Научные сотрудники из Китая создали новую квантовую вычислительную машину, которую они уже окрестили первой в своем роде на планете. Специалисты из Китая построили новую квантовую вычислительную машину.

Временная администрация банка «Пересвет» обнаружила крупную недостачу. Выяснилось, что перед крахом из кассы пропало порядка 5 млрд рублей. Временная администрация «Пересвета» недосчиталась 5 млрд рублей.

Трое диверсантов ВСУ были уничтожены в районе Светлодарской Дуги при попытке проникнуть на территорию ЛНР в направлении Дебальцево. В ЛНР уничтожили причастных к подрыву автомобиля ОБСЕ диверсантов ВСУ.

Российские представители японского автомобильного гиганта Mitsubishi рассказали о начале действия специального предложения, распространенного на внедорожники Outlander и Pajero Sport. Сумасшедшие скидки: Mitsubishi Outlander и Pajero Sport можно купить на 200 тыс. дешевле.

Ученые Датского центра рассеянного склероза в ходе очередных исследований выявили очередную угрозу здоровью заядлых курильщиков. Ученые предупредили курильщиков о новой опасности.

* Организация запрещена на территории РФ.