Военная авиация не будет осуществлять полеты в зонах безопасности в Сирии — Путин

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Сочи, 3 мая. Военная авиация не станет действовать в пределах зон безопасности в Сирии при условии, что там будет соблюдаться режим прекращения огня. Такое заявление сделал в среду президент России Владимир Путин по итогам переговоров со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Что касается полетов авиации — если это зона деэскалации, то авиация там тоже работать не будет, при условии, что из этих зон не будет наблюдаться никакой военной активности», — отметил он.

Ранее сообщалось, что документ о создании в Сирии зон безопасности может вступить в силу через сутки после его утверждения, а согласование границ зон займет около двух недель.