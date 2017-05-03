Стала известна причина возвращения в аэропорт рейса Ираклион — Петербург

В закладки

Скопировать

Санкт-Петербург, 3 мая. Самолет, летевший с Крита в Петербург, не падал, дело в том, командир экипажа заметил небольшую неисправность и принял решение о возврате в аэропорт, сообщает источник Федерального агентства новостей. Неисправность показали приборы.

Ранее в СМИ появилась информация об инциденте в воздухе и возвращении в аэропорт пассажирского лайнера, летевшего из Греции в Петербург. Один из пассажиров утверждал, что после взлета из аэропорта Ираклиона воздушное судно стало терять высоту, но командир справился с нештатной ситуацией.

Пассажиры рейса Ираклион — Санкт-Петербург смогли отправиться в путь другим рейсом, на самолете авиакомпании «Икар». На борту были 111 пассажиров, в том числе 8 детей. Самолет должен прибыть в «Пулково» ориентировочно в 18.15 по московскому времени.