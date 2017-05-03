Эрдоган пообещал быстрый результат по итогам переговоров с Путиным

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Сочи, 3 мая. Турецкий президент Реджеп Эрдоган заявил, что результаты прошедших переговоров с российским лидером Владимиром Путиным «будут видны» уже через несколько дней.

Главы России и Турции — Владимир Путин и Реджеп Эрдоган сегодня провели переговоры, в ходе которых обсуждался ряд экономических, торговых вопросов. «В ходе нашей сегодняшней встречи мы вновь рассмотрели наши принятые решения и экономические шаги», — прокомментировал турецкий лидер Эрдоган, напомнив о мартовской встрече в Москве.

По словам Эрдогана, Россия и Турция стремятся к укреплению двусторонних отношений. «Наши экономические команды часто встречаются в Москве и в Анкаре. Они проявляют большие усилия для устранения препятствий по пути развития торговых и экономических отношений», — сказал он. Турецкий президент также выразил уверенность, что в ближайшие дни уже будут видны результаты переговоров. Он напомнил о планомерном ходе реализации проектов «Турецкого потока» и АЭС «Аккую».