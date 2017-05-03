Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Эрдоган: Сирия стала огромной кровоточащей раной

Эрдоган: Сирия стала огромной кровоточащей раной

18:04  3 Мая 2017
160

Эрдоган: Сирия стала огромной кровоточащей раной

Сочи, 3 мая. Сирия является огромной кровоточащей раной. Так считает президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который в среду встретился с главой России Владимиром Путиным.

«Есть русская пословица, которая мне нравится: «У кого что болит, тот о том и говорит». Для отдельных стран Сирия стала глубокой кровоточащей раной», — подчеркнул турецкий политик.

По словам Эрдогана, сирийские дети каждый день сталкиваются со смертью.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган указал на то, что Анкара и Москва продолжат переговоры по САР.

#эрдоган
Алексей Громов
Должна ли Россия помогать правительству Башара Асада?
Проголосовать
Все опросы
Комментарии
Новости партнеров