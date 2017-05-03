Путин рассказал, какие ограничения между Турцией и Россией остаются в силе

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Москва, 3 мая. Россия и Турция договорились об отмене ряда ограничений в торговых отношениях. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Вы спросили когда можно будет сказать о том, что ограничения, возникшие некоторое время назад, сняты. Об этом можно сказать сегодня», — отметил Путин.

Президент РФ пояснил, что Москва и Анкара договорились о комплексном решении проблем, связанных с торговыми ограничениями, поскольку любые ограничения наносят вред экономике и производителям.

При этом российский лидер констатировал, что ограничения по безвизовым поездкам и поставкам турецких томатов в нашу страну все еще сохраняются. Глава Турции, в свою очередь, выразил надежду на возвращение томатов на российский рынок, «потому что они вкусные».