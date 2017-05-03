Жители Подмосковья нашли труп мужчины на берегу Клязьмы

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Москва, 3 мая. Тело мужчины обнаружили жители Подмосковья на берегу реки Клязьмы в Королеве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Труп был найден в микрорайоне Первомайский. Погибшего опознали, им оказался гражданин РФ 1963 года рождения. Тело мужчины направили в морг для выяснения причины смерти, которая будет установлена по итогам судебно-медицинской экспертизы.

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Обстоятельства и подробности случившегося устанавливаются, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».