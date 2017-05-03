Путин назвал Турцию важным и перспективным партнером России

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Сочи, 3 мая. Москва и Анкара настроены на укрепление двустороннего сотрудничества на разных уровнях, заявил российский президент Владимир Путин по итогам переговоров с турецким лидером Реджепом Эрдоганом.

Глава государства Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Эрдоганом заявил, что Турция «является важным и перспективным партнером России». Он констатировал, что стороны настроены на укрепление сотрудничества на разных уровнях.

«Характерно, что наши страны твердо настроены на дальнейшее укрепление многопланового сотрудничества в соответствии с буквой и духом договора об основах двусторонних отношений, которому в конце мая исполняется 25 лет», — сказал российский президент. По словам Путина, на переговорах участвовали члены правительств России и Турции, а также представители компаний-энергетиков.

Здесь же была рассмотрена программа выполнения российско-турецкого сотрудничества на 2017–2020 годы. Путин подчеркнул, что во время диалога было акцентировано внимание на сферах экономики, необходимости снять ограничения и барьеры, которые мешают реализации крупных инвестиционных проектов.​