Трамп поддержал идею по созданию в Сирии зон безопасности — Путин

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Москва, 3 мая. Власти США поддержали идею создания в Сирии зон безопасности. Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин после разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

«Один из способов закрепления режима прекращения огня это создание зон безопасности или зон деэскалации. Об этом мы слышали из одного из выступлений президента США. Мы вчера по телефону с господином Трампом обсуждали эту тему. Насколько я понял, американская администрация поддерживает эти идеи», — отметил он.

Ранее сообщалось, что документ о создании зон безопасности в провинции Идлиб, Восточной Гуте и на юге Сирии может вступить в силу через сутки после его утверждения. Утверждение границ зон безопасности займет две недели.