Донбасс: ДНР надеется завершить обмен пленными с Киевом до конца мая

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Донецк, 3 мая. Власти Донецкой народной республики надеется осуществить процедуру обмена пленными с Украиной до конца мая. Об этом заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.

«Если украинская сторона поведет себя честно в данном вопросе и не будет никаких помех с их стороны, и они не будут саботировать этот процесс, то обмен состоится до конца мая. Я на этом буду настаивать», — сказала она.

Стоит отметить, что ранее президент Украины Петр Порошенко в телефонной беседе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном предложил рассмотреть вопрос об отправке в Донбасс миротворческой миссии ООН. Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что таким образом Порошенко пытается снять с себя ответственность за выполнение минских соглашений, передает «Вечерняя Москва».