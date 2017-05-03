В закладки

Скопировать

Сочи, 3 мая. Президент Владимир Путин заявил, что процедура контроля над соблюдением перемирия в зонах безопасности является вопросом отдельных переговоров.

По итогам встречи президентов России и Турции стороны пришли к соглашению о создании зон деэскалации в Сирийской арабской республике, документ о создании безопасных территорий может вступить в силу уже через сутки после его утверждения. Согласование границ данных зон займет порядка двух недель. Однако сами методы контроля на этих территориях являются предметом отдельных переговоров, отметил Владимир Путин.

Также сообщалось, что военная авиация не будет работать в сирийских зонах безопасности при условии отсутствия в них любой военной активности.