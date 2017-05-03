Россия и Турция продолжат переговоры по Сирии — Эрдоган

В закладки

Скопировать

Сочи, 3 мая. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия и Турция продолжат переговоры для разрешения конфликта в Сирии.

«Путин также искреннее выразил желание покончить с этой драмой», — сказал турецкий лидер после встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Эрдоган подчеркнул, что российский президент приложил много усилий для преодоления сирийского кризиса. Глава Турции также выразил надежду, что Путин будет продолжать их и впредь с целью прекращения войны в САР.

Эрдоган заключил, что страны «не собираются закрывать глаза на убийство химоружием детей и стариков».

Ранее стало известно, что Эрдоган считает эффективным сотрудничество с Россией по Сирии. По его словам, достижение политического урегулирования ситуации в Арабской республике является общей целью Анкары и Москвы.