Российские аэропорты ограничат работу из-за Парада Победы

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Москва, 3 мая. В России ограничат работу ряда аэропортов во время репетиций и проведения воздушной части Парада Победы. Ограничения затронут московские аэропорты, петербургский «Пулково» и екатеринбургский «Кольцово».

Как сообщает Госкорпорация по ОрВД, в московском аэропорту «Шереметьево» 4, 7 и 9 мая не будут осуществляться взлеты и посадки самолетов с 10:20 до 11:00. Аналогичные меры предпримут во «Внуково» с 10:0 до 11:00, а также в аэропортах «Домодедово», «Раменское» и «Остафьево» с 10:40 до 11:10 (время московское).

Что касается «Пулково», то его в эти дни закрывать не планируют, однако не исключены разовые ограничения взлета и посадки воздушных судов продолжительностью до 7 минут. Работа екатеринбургского аэропорта будет сопровождаться ограничениями 6 и 7 мая (с 10:10 до 10:50 и с 14:30 до 15:10 по местному времени), а также в День Победы (с 10:10 до 10:50). Как передает ТАСС, представителей вышеперечисленных аэропортов заранее предупредили об изменениях в их работе.

Ранее сообщалось, что из-за репетиции Парада Победы в Москве перекроют центральные улицы. Вынужденные ограничения для проезда машин начнут действовать сегодня с 17.00 и продлятся до окончания репетиции.