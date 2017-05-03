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Политика
Путин и Эрдоган поддержали дипломатическое решение конфликта в Сирии

Путин и Эрдоган поддержали дипломатическое решение конфликта в Сирии

17:44  3 Мая 2017
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Путин и Эрдоган поддержали дипломатическое решение конфликта в Сирии

Сочи, 3 мая. Российская и турецкая стороны считают, что военный конфликт на территории Сирийской Арабской Республики можно урегулировать только политико-дипломатическими средствами. Об этом заявил в среду президент Российской Федерации Владимир Путин, который встретился с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По словам Путина, Анкара, Тегеран и Москва смогли подключить к переговорам стороны регионального конфликта.

Напомним, ранее глава России Владимир Владимирович Путин объявил о полном восстановлении российско-турецкого диалога. 

Алексей Громов
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