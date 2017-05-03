Путин напомнил Эрдогану о необходимости обеспечить безопасность туристов из РФ

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Сочи, 3 мая. Президент России Владимир Путин на переговорах с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом подчеркнул, что принципиально важно обеспечить безопасность туристов из России во время отдыха в Турции.

Российский лидер обратил внимание своего турецкого коллеги на то, что на майских праздниках треть отправившихся на отдых россиян выбрали Турцию, поэтому их безопасность должна быть в приоритете у стражей порядка, правоохранителей и спецслужб.

«Поэтому принципиально важно обеспечить надежную безопасность российских граждан на турецких курортах», — обозначил свою позицию Владимир Путин.

Путин заметил, что в работе по обеспечению безопасности российские спецслужбы готовы оказать помощь турецким коллегам. Российский лидер заверил, что сейчас идет укрепление взаимодействия между специальными службами.

Ранее сообщалось, что Эрдоган прибыл в Сочи на переговоры с президентом РФ.