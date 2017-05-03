Сирия: САА уничтожила четырех боевиков в районе Аль-Кабун

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Дамаск, 3 мая. Правительственные войска теснят джихадистов в пригородах Дамаска и намерены до конца недели полностью зачистить район.

Военные источники сообщают, что сирийские военные продвинули линию столкновений в районе Аль-Кабун. Отряды ССА зачистили от террористов семь высотных зданий, что позволяет держать под огневым контролем значительную территорию. Во время столкновений уничтожены четыре боевика, еще трое взяты в плен. Солдатам удалось обнаружить туннель исламистов, который связывал юго-восток и юго-запад Аль-Кабуна.

Также стало известно, что в районе Восточная Гута за три дня столкновений между различными террористическими группировками погибли более 100 боевиков, еще до 200 человек получили ранения. Во время боев был ликвидирован один из высокопоставленных командиров террористов Абу Наджип.