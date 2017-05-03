ИГ разрабатывает Facebook для террористов

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Лондон, 3 мая. Боевики «Исламского государства»* разрабатывают собственную социальную сеть, чтобы защититься от спецслужб, которые активно препятствуют распространению пропаганды джихадизма в Интернете. Об этом в среду заявил глава Европола Роб Уэйнрайт на конференции по безопасности в Лондоне.

«В ходе 48-часовой операции было выявлено, что ИГ* разрабатывает собственную медиа-платформу в рамках своей программы по завоеванию Интернета. Это показывает, что некоторые члены ДАИШ занимаются инновационной деятельностью», — отметил он.

По его словам в ходе операции, скоординированной Европолом, были проанализированы материалы боевиков ИГ и «Аль-Каиды» из США, Бельгии, Греции, Польши и Португалии. Специалисты обнаружили две тысячи экстремистских постов, опубликованных в 52-х социальных сетях, передает Reuters. Напомним, что террористические группировки «Исламское государство» (ДАИШ) и «Аль-Каида» официально запрещены в России.

* Организация запрещена на территории РФ.