Пассажиры рейса Ираклион — Петербург вылетели из Греции на самолете «Икара»

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Санкт-Петербург, 3 мая. Пассажиры рейса Ираклион — Санкт-Петербург вылетели на самолете авиакомпании «Икар», второго дочернего перевозчика «Пегас Туристик». Источник Федерального агентства новостей в авиакомпании заявил, что о возврате самолета ему ничего не известно.

На борту вылетевшего из Ираклиона в Петербург самолета находятся 111 пассажиров, в том числе 8 детей. Примерное время прибытия самолета в Пулково — 18.15. Источник Федерального агентства новостей в авиакомпании заявил, что им ничего не известно о возврате самолета. Напомним, что ранее появилась информация об инциденте в воздухе, который произошел с лайнером, летевшим из Греции в северную столицу РФ. По словам одного из пассажиров, самолет после взлета из аэропорта Ираклиона начал терять высоту, но командир справился с нештатной ситуацией.