Путин объявил о завершении восстановительного периода в отношениях с Турцией

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Сочи, 3 мая. Президент России Владимир Путин заявил, что отношения РФ и Турции прошли испытание на прочность и вернулись к нормальному состоянию.

«Некоторое время назад наши двусторонние отношения (Москвы и Анкары. — Прим. ФАН) проходили испытание на прочность. Сейчас можно с уверенностью констатировать, что восстановительный период в российско-турецких связях завершен», — заявил он по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава России добавил, что наша страна и Турция возвращаются к «нормальному партнерскому взаимодействию».

Напомним, сегодня в Сочи состоялись переговоры президентов Турции и России, в ходе которых, в частности, обсуждались перспективы диалога Москвы и Анкары. Добавим, что Путин начал переговоры с Эрдоганом с шутки над турецкой делегацией.