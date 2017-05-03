ЛНР требует от ОБСЕ компенсацию за разрушенную инфраструктуру Донбасса

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Луганск, 3 мая. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна компенсировать материальный ущерб, который был нанесен Луганской народной республике в результате обстрелов со стороны вооруженных сил Украины. Об этом заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий в ходе заседания Совета министров.

«В уставе ОБСЕ указано, что ОБСЕ отвечает за безопасность и сохранность жизни гражданского населения на территории противоборствующих сторон. У нас на сегодня на линии разграничения более 300 домов разрушено. Предъявите ОБСЕ наш официальный счет за восстановление экономики», — заявил Плотницкий.

Кроме того, глава ЛНР выразил сомнения в необходимости присутствия миссии ОБСЕ на территории республики. Он также добавил, что к настоящему моменту власти ЛНР своими силами восстановили большую часть разрушенной инфраструктуры в республике, а экономика ЛНР уже готова для работы с инвесторами.