Путин назвал общий объем российских инвестиций в АЭС «Аккую»

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Сочи, 3 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что общий объем российских инвестиций в проект строительства АЭС «Аккую» в Турции составит 22 млрд долларов.

Так, на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Рейджепом Эрдоганом российский лидер подчеркнул, что «общий объем российских инвестиций в него (проект строительства АЭС «Аккую» — ред.) составит 22 миллиарда долларов».

Напомним, в декабре текущего года премьер-министр России Дмитрий Медведев заявлял, что первый блок атомной электростанции «Аккую» в Турции может быть запущен в 2023 году. Владимир Путин также заявлял, что проект строительства АЭС «Аккую» может получить статус стратегической инвестиции.