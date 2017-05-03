Гигантское граффити с изображением Кутузова появилось в центре Москвы

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Москва, 3 мая. В российской столице появилось граффити, посвященное российскому полководцу Михаилу Кутузову и героям Отечественной войны 1812 года, приуроченная к годовщине со дня смерти великого военачальника.

Москвичи отметили памятную дату со дня смерти русского полководца Михаила Кутузова — 28 апреля 1813 года открытием большого граффити. По словам исполнительного директора Российского военно-исторического общества Владислава Кононова, торжественное мероприятие пришлось перенести с 28 апреля на 3 мая из-за погодных условий.

«Достаточно долго подбирался рисунок вместе с художниками, поскольку рельеф фасада довольно сложный», — отметил представитель общества. Известно, что изображение Кутузова стало одним из самых крупных в российской столице, оно занимает порядка 400 квадратных метров, пишет «РИАМО».​​