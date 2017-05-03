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Политика
Лавров планирует приехать в Брюссель — Чижов

Лавров планирует приехать в Брюссель — Чижов

17:26  3 Мая 2017
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Лавров планирует приехать в Брюссель — МИД РФ

Москва, 3 мая. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров планирует провести переговоры с властями Бельгии в Брюсселе. Об этом журналистам заявил постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Бельгийское правительство заинтересовано в том, чтобы принять министра Лаврова в какой-то момент, и это даст возможность провести дискуссию с Евросоюзом», — цитирует слова российского дипломата РИА Новости.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, глава МИД России Сергей Лавров предложил ЕС ввести санкции в отношении Украины. 

Алексей Громов
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