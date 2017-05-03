Известного рэпера и участников его коллектива расстреляли в Подмосковье

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Москва, 3 мая. Пьяные хулиганы в Подмосковье открыли огонь по популярному рэперу Дмитрию Кузнецову, выступающему под псевдонимом Хаски, и участникам его коллектива.

Вечером 1 мая Кузнецов снимал новый клип в заброшенном здании госпиталя на территории Железнодорожного. К двум участникам коллектива подошла группа пьяных мужчин. Они поинтересовались, что происходит в заброшенном здании, и в ответ получили совет не мешать работе. Словесная перепалка быстро вылилась в потасовку — злоумышленники начали избивать музыкантов ногами. Рэпер Рич во время драки потерял сознание, передает РЕН ТВ.

Когда остальные участники съемок прибежали к месту драки, ее инициаторы достали оружие и начали стрелять в людей. В результате в местную больницу госпитализировали пятерых человек, включая самого Хаски. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняют правоохранительные органы.